Ádám Mónika tanító, a verseny szervezője elmondta: huszonhét csapat száznál is több tanulója jutott túl a selejtezőkön, s került be a versenybe. Feladatlapokat oldottak meg, amelyek között volt kifejtős kérdés a vízzel kapcsolatban, információt vártak a diákoktól az erdők és az élőlények vonatkozásában. Komposztálás, szelektív hulladékgyűjtés is szerepelt a feladatok között.

Száznál is több diák mérte össze tudását a környezetvédelmi versenyen

Fotó: S. G. / Forrás: 24 Óra

A gyerekek négy fős csapatokban dolgoztak. Harmadik, negyedik, ötödik és hatodik osztályosok kapcsolódtak be.

A harmadik évfolyamosok között a díjazottak: első lett a Kisfaludy Mihály Általános Iskola Barkós cinegék csapata. Második a Pólya György Általános Iskola Barkós cinegék csapata, és a harmadik szintén a Pólya Lápi póc összeállítása lett.

A negyedik évfolyam legjobbjai: Óvárosi Általános Iskola Hóbaglyok csapata, őket a Váci Mihály Általános Iskola Vadmacskái és a Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Barkós cinegéi követték.

A felsősök között első lett a Pólya György Általános Iskola Cinegék csapata. Majd a Széchenyi iskola A 4 elem összeállítása következett, s őket a Kertvárosi iskola Hadsereg Úti Telephelyének Környezet kommandója követte.