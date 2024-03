A minap azt kérdeztük olvasóinktól, hogy ha ők dönthetnének, hova tennének körforgalmakat. A kérdés apropója volt az új tatai csomópont építése, valamint az, hogy további három körforgalom építését is tervezik a városban a neuralgikus közlekedési helyszínek biztonságosabbá és gyorsabbá tételének érdekében. Ezért kértük olvasóink véleményét Facebook-oldalunkon: hova tennének ők még körforgókat, melyek azok a pontok Komárom-Esztergom vármegyében, amelyeknél szerintük a klasszikus kereszteződések helyett célszerű lenne így irányítani a járműveket.

Tatabánya környékén itt kélne el körforgalom olvasóink szerint

Forrás: Google Maps

Szűkebb hazánk számos pontját jelölték meg követőink. Tatabányán például kilencet. Nem meglepő módon az egyik pont a kenyérgyári kereszteződés. Az ipari park „bejáratánál”, ahova két városi, valamint a környei út is becsatlakozik, bizony főleg a műszakváltások idején alakulnak ki dugók, illetve nem egyszer balesetek is történnek. Szintén Tatabányán, a Gál lakótelepnél a vasúti híd környékére is építtetnének körforgalmat olvasóink, mondván, panorámatükör ide vagy oda, nem túl belátható a kereszteződés. Szintén lecserélnék a kereszteződést Bánhidán, ahol nemrég halálos gázolás is történt.

A 13-as és a 81-es utak kapcsán is érkeztek javaslatok, leginkább olyan területekre, ahol települési útba futnak be, mint például Kisbéren vagy Vérteskethelyen. Dorogon az uszodánál, Komáromban a Monostori erőd előtt, Szomoron a központban, a 10-es úton, Esztergom-kertvárosban a kesztölci elágazás környékén is szívesen látnának körforgalmat olvasóink. Érdekesség: Tatán az egyik tervezett körforgó helyszínét is megjelölték olvasóink: a vasútállomás alatti kereszteződést.

Összesen 27 olvasói javaslatot tettünk térképre, de voltak helyszínek, amelyek többször is felbukkantak. És nem egyszer felmerült: nem is a kereszteződésekkel van gond minden esetben, inkább azzal, hogy más autósok nem tudják helyesen alkalmazni a KRESZ-szabályokat. A közelmúltban arra is kiváncsiak voltunk, mely útszakaszokat tartják követőink a legveszélyesebbeknek, és a válaszok között bizony volt átfedés.