Szakmai műhelyt rendez a Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (MOKK) partnerségben a Kuny Domokos Múzeummal és a Német Nemzetiségi Múzeummal közösen. A Fenntarthatóság és múzeumok a gyakorlatban címmel megrendezett találkozó célja, hogy a mindennapok során hasznosítható ötleteket nyújtsanak ahhoz, hogy a hazai múzeumok érdemi módon vegyék fel a harcot a klímaváltozás ellen. Ugyanis a múzeumok felé ma már elvárás, hogy vegyék ki a részüket a fenntartható jövőhöz vezető átalakulásban, és gondolják át a környezettudatosság jegyében saját működésüket, valamint a látogatóikat és a hozzájuk kapcsolódó közösségeket célzó ismeretátadási és szemléletformáló tevékenységüket.

Rigó Balázs, Tata alpolgármestere szerint Tatának is fontos a klímaváltozás elleni harc.

Fotó: G.D.V. / Forrás: 24 Óra

Dr. Schmidtmayer Richárd, a Kemma.hu-nak elmondta, hogy a tatai múzeum életében főleg a múzeumpedagógiai foglalkozások, kiállítások és a táborok keretén belül kerül nagyobb hangsúly a környezetvédelemre és a fenntartható fejlődésre.

Méhlegelő és gyógynövénykert a klímaváltozás ellen

– Ennek fontos része a Német Nemzetiségi Múzeum, ami egy régi malomépületben kapott otthont. Már a megalapításakor fontos volt, hogy a fenntarthatóság is nagy szerepet kapjon. Hiszen annak a paraszti kultúrának vannak a tárgyi emlékei ott, amik még a természettel egészen közeli viszonyban éltek, jobban tudták a segítségét a hasznukra fordítani. Ennek keretében lesz hamarosan egy kültéri kiállításunk, ami a megújuló energiának szeretne emléket állítani. Ez egy olyan bemutató hely lesz, ami részben a paraszti kultúra elemeit, részben a 18. századtól kezdve, a napelem felhasználásának a módjait mutatja be – magyarázta az igazgató.

A két napos esemény megnyitóján többek között Rigó Balázs, Tata alpolgármestere is köszöntöt mondott. Kiemelte, hogy Tatának nagyon fontos a fenntarthatóság, hiszen területeinek nagy része Ramsari terület, illetve természetvédelem alatt állnak. De rengeteg a felszín alatti forrás is, aminek mennyiségét nagyban befolyásolja a klímaváltozás, illetve a vizek a kezelésénél is nagyon fontos a fenntarthatóság.