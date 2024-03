Kapcsolat

Bár az április 6-ig látogatható kiállítás fókuszában a Wendlingen am Neckarban új otthonra lelt dorogiak álltak, lényegében a török háborúk utáni betelepítésektől kezdve átfogó képet kaphattunk a magyarok és a németek közös történetéről is. Azt is megtudhattuk, hogyan vált bányásztelepüléssé Dorog és hogy a kitelepítettek végül hogyan alakítottak ki újra gyümölcsöző kapcsolatot a dorogiakkal. Egyébként a tárlat felidézi, hogy a Németországba kitelepített dorogiak vasár- és ünnepnapokon találkoztak, kórust is alapítottak, saját sramlizenekaruk is volt.