Mint arról korábban beszámoltunk, keresik az új tatai kilátó helyét az Öreg-tó partján. Erről számolt be Michl József, Tata polgármestere a közösségi oldalán megosztott videóban. Mint mondta: egy pályázatnak köszönhetően épülhet meg a kilátó, ahonnan szeretnék, ha a legjobb rálátás lenne mind a tavon telelő vadludakra, mind a gyönyörű tájra. A helyszínről pedig a városvezető a tataiak véleményét is kikérte.

A régi madármegfigyelő torony helyett épülhetne az új kilátó

Forrás: Google Maps

A Kemma.hu is kíváncsi volt a helyiek véleményére az új ötlettel kapcsolatosan. Sokan örültek a terveknek, de akadtak olyanok is, akik nem szeretnének kilátót az Öreg-tó partjára. Többen is felidézték, hogy volt már korábban magaslat a tóparton a Pötörke malom mellett. Az azonban le volt zárva, ugyanis a kajakasok céltornyaként csak a bírók mehettek fel rá. Többen felvetették, hogy új kilátó helyett a tatai utakat kellene megcsinálni. Javaslatot is adtak: főleg a Várkanyart és a Fényes fasort említették. Hiszen a turisták ezeken gyakran megfordulnak. Az állapotuk azonban nem öregbíti Tata hírét.

Többen is úgy gondolják, hogy a Fellner-kilátóról már igy is csodálatos a látvány, nem kell külön a tópartra még egy építmény. De természetesen sokan vannak azok is, akik örülnek a kezdeményezésnek, mert maguk is szívesen gyönyörködnének a tájban.

Ildikó szerint nem új kilátó kell, hanem a meglévőt kellene felújítani.

− Nem tudom, hogy a madármegfigyelő torony használatának van-e valamilyen akadálya. Úgy gondolom, hogy célravezetőbb lenne megegyezni annak használatáról és akkor költsék arra a pénzt. Szerintem semmi szükség két toronyra egymástól 500 méterre − szögezte le a tatai hölgy.

A madárvédők építenének

A felvetésről megkérdeztük Csonka Pétert, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) Komárom-Esztergom Vármegyei Helyi Csoportjának elnökét. Mint kiderült, az új kilátó ötletét pont a madárvédők vetették fel a polgármesternek, ugyanis a régi madármegfigyelő torony már nagyon rossz állapotban van.

− A madármegfigyelő tornyot még 1999-ben helyeztük át a Fényesről. Azonban az elmúlt 25 évben nagyon leromlott az állapota, felújítani pedig nem érné meg. Ezért megkerestük a polgármestert, hogyan lehetne egy új kilátót építeni a helyére − magyarázta a madárvédő, akinek ötletét azonnal felkarolta a város vezetője és egy közös bejárás során nézték meg a lehetséges helyszínt.

− A polgármester elmondta, hogy a jelenlegi madármegfigyelő torony nem önkormányzati területen van, így oda nem tud a város újat építeni. Azonban nem sokkal távolabb, az Építők parkja irányába megvalósítható lenne az elképzelés – árulta el a vármegyei elnök, aki úgy tudja, hogy egy kisebb, 6-8 méter magas kilátóról lenne szó, amit a közönség és a természetvédők is használhatnának.