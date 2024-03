Lezárult egy korszak a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár életében. Egymást érik a személyi változások, most a kézműves foglalkozás a soros.

Kézműves foglalkozás a könyvtárban, vagy Könyves Farsang a kamarateremben - Szlezákné Molnár Katalin nevét nem lehetett megkerülni

Nemrég számolt be lapunk arról, hogy hosszan tartó betegsége után elhunyt a központ igazgatója, Takács Tímea, most pedig a könyvtári részlegben van változás. Szlezákné Molnár Kata három évtized után döntött úgy, hogy máshol folytatja a munkát. Magánéleti okok miatt a két másik munkahelyén, a Dadi Református Általános Iskolában és az oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskolában dolgozik tovább könyvtárosként.

– Huszonhat éven át dolgoztam az oroszlányi könyvtárban – kezdi mesélni Szlezákné Molnár Kata. – Sok szép emlékem fűződik ezekhez az évekhez. Néhány évvel később indultak a Könyves Bütykölde foglalkozások, aztán pedig a nyári táborok. A munkahelyemmel csaknem egy időben érkeztem Oroszlányba, a férjem miatt költöztem ide Felvidékről több mint 3 évtizede. Azóta több mint ezer foglalkozást, ha úgy tetszik, „Bütyit” tartottam – nyilatkozza a kézműves foglalkozások „szülőatyja”, aki óvodás korú gyermekeknek és kisiskolásoknak tartott érdekes előadásokat. Beszélgetésünk alatt olyan fontos fogalmak is szóba kerültek, mint a környezetvédelem, az újrahasznosítás és a világjárvány is. A covid is szóba került, ami alatt kis módosítással ugyan, de töretlen lelkesedéssel folytatódott a rendezvény, minden pénteken.

Kézműves foglalkozás = Könyves Bütykölde

– Aki még nem hallotta ezt a szót, hogy Könyves Bütykölde, abban marad némi kérdés a szó hallatán. A bütykölés ugye kézműves foglalkozást jelent, amiben a környezetvédelem is nagyon fontos szerepet kapott. Röviden, különböző anyagokba, például kéztörlő gurigába leheltünk életet és találtunk neki valami új funkciót. Így lett belőle egy asztali pillangó, csiga vagy éppen virágos tolltartó. A Könyves cím pedig járt, mert az események végén felolvasást tartottunk egy-egy olyan könyvből, amit a gyerekek is választhattak. Négy évvel ezelőtt egy váratlan helyzettel szembesültünk és alkalmazkodnunk kellett a változásokhoz. 2020-ban néhány hónapon át home officeban tartottuk a „Bütyiket”, annak minden előnyével és hátrányával együtt – emlékszik vissza Kata, aki szerint a világjárvány pozitív hozadék volt a résztvevők létszám növekedése. Míg egy asztal körül 15-20 gyermek fér el, az online térben már nincs létszámstop, így nagyon hamar megduplázódott a „Bütyisek” száma. Azt is hozzáteszi, a videók rögzítése azóta szinte mindennapos, így sokkal szélesebb körbe is eljuthatnak a barkácsolási technikák.

Három dimenziós téli alkotások születtek az utolsó foglalkozások egyikén

– Tematikus rendezvények voltak. Nagyon népszerű volt például a húsvéti krepp-papíros tojásfestési technika, amit anno anyukámtól tanultam. Végtelenül egyszerű módszer, egy nagy lábas vizet fel kell forralni és kiáztatni benne a krepp-papírokat. Miután ez megtörtént, ebbe a vízbe kell a tojásokat megforgatni és gyönyörű, erőteljes színeket kapni – zárja szavait.

Újraindulhat „Nem fogok Bütyi nélkül maradni” – kaptunk választ arra a kérdésre, mi lesz a program további sorsa. Az eredetileg agrár végzettségű könyvtáros elmondta lapunknak, amint lesz rá igény az oktatási intézményekben, újraéled a kreatív program. Persze, más oroszlányi, vagy dadi helyszínen és más körülmények mellett, az iskolafalak között.