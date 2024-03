Tojásfadíszítés, tojáskeresés, fafaragás, nemezelés, arcfestés és csokitojás várta a gyerekeket Kocson a faluházban, a húsvét előtti kézműves foglalkozáson. Csemetéik mellett azonban a szülők sem unatkoztak, hiszen több édesanya nemeztulipánt készített, az apukák pedig szívesen kipróbálták fafaragó tudományukat.

Húsvéti motívumokat is faraghattak a gyerekek Kocson Vass Henrik segítségével

Fotó: Goletz-Deák Viktória / Forrás: 24 Óra

A helyi fafaragó mester, Vass Henrik csaknem minden kocsi programon részt vesz. Asztala körül mindig sok kisgyerek és felnőtt is érdeklődve nézi, hogy a mester hogyan varázsol csodát a fából. Most hagyományos húsvéti motívumokkal készült.

– A fakorongokra előre berajzoltam a mintákat. Ezek mind a hagyományos népi motívumok különböző formái. A keresztet például sokszor ábrázolják virág szimbólummal is, a tulipán pedig a nőiesség, a nyúl pedig a termékenység és a megújulás szimbóluma – mutatta Henrik a mintákat, amit a gyerekek lelkesen próbáltak kifaragni. A mester azt tanácsolta, hogy az elkészült alkotásokat otthon fessék le lenolajjal, az még jobban kiemeli a faragást.

Nemezeléssel készültek a húsvéti tojások

De közben készültek nemezből a tojások és tulipánok is. Csejtei Johanna segítségével szintén a népi motívumok elevenedtek meg. A szappanos víz segítségével színpompás alkotások készültek. Topos-Bátki Eszter pedig a mosolygó gyermekarcokból varázsolt tündért, nyuszit, virágot. A gyerekek természetesen nem maradhattak csokitojás nélkül sem: a faluház előtt tojáskeresést rendeztek. A gyerekek lelkesen keresték a fűben megbújó édességeket. Különleges látványként egy "húsvéti betlehem" is helyet kapott az épület előtt. Amibe most egy népes nyuszicsalád költözött be.