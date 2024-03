Nagy űrt hagyott maga után a Dorogi Homokvasút, melyet szinte nyom nélkül számoltak fel a rendszerváltás előtti esztendőben, pedig manapság az egykori szénmedence turizmusának egyik legnagyobb attrakciója lehetne. A több évtizeden át működő, villamosított gazdasági vasútból a töltéseken kívül csak néhány tárgyi emlék, dokumentum maradt fent. Az archív fotókat, anyagokat egyik közösségi oldalon pedig lelkes baráti kör gyűjti.

Laub Dominik (balra) ötlete alapján épülhet újjá a homokvasút Ghimessy állomása.

Forrás: beküldött

Sokan azt hinnék, hogy a nosztalgikus érzés csak a nyugdíjasokat ragadja meg igazán, pedig a fiatalok körében is vannak olyanok, akik a helytörténet gazdag szeletét adó egykori homokvasút nyomait kutatják. Persze ehhez az is hozzájárult, hogy az elmúlt években könyv is született a Dorogi Homokvasút történetéről, mely a legfiatalabb generációk érdeklődéseit is felkelti.

A Dorogon élő Laub Dominik az elmúlt években többször is igen alaposan bejárta az egykori nyomvonalat és az egyik ilyen terepszemle során vette észre a csolnoki Liget-hegynél a már felszámolt Ghimessy állomás maradványait. A fiatal vasútbarát későbbiekben néhány segítőjével együtt teljesen feltárta a területet. Előkerült néhány lépcsőfok és a régi épület alapjait is sikerült megtalálniuk.