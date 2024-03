Halálos áldozatot követelt a szén-monoxid Ácson. A mentőszolgálat szén-monoxid-jelzője riasztott egy 56 négyzetméteres, kétszintes házban. Egy vízmelegítő volt a mérgező gáz forrása, a fürdőszoba megtelt a mérges gázzal.

Újabb eltiltást kapott doppingvétség miatt Horváth Bence. Ezzel minden bizonnyal véget is ért a korábbi világbajnok pályafutása. A tatai kajakos többet volt eltiltva, mint nem. Egy éve sincs, hogy letelt a négyéves eltiltása Horváth Bencének.

Gyászol a magyar labdarúgás. Elhunyt Juhász Péter, a magyar válogatott egykori labdarúgója, a Tatabányai Bányász egykori játékosa. Juhász Péter 75 éves volt.

Újra és újra megismétlődik a rémálom. A tatai család házát már háromszor öntötte el a víz, most negyedszer is eltört a cső. A csőtörés okát a vízműnek kell elhárítania. A szolgáltató idei tervében is szerepel a felújítás.