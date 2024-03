Hogy állunk maholnap esetleg golyók elé, ha az esőcseppek is terhünkre vannak? Ez most azért ugrott be, mert két kisvárosunk ünnepi készülődésében is kapott egy kis hangot az időjárás. Az egyik polgármestere azzal is biztatta részvételre a helyiket, hogy az idén biztosan nem kell átszervezni a megemlékezést, mert felújítása után újra él a művelődési központ. A szomszédék plakátján az is olvasható, hogy ha tartósan esik az eső, a koszorúzást követően átsietnek a kultúrházba. A történelmi tények, vagy annak tartottak sokasága mellett nagyon sok hívógondolata van az esernyős biztatáson kívül is holnapi nemzeti ünnepünknek. Például a már említett nyomda, a Pilvax, a kokárda, a Nemzeti Múzeum, a 12 pont, a Nemzeti dal és természetesen költőnk, Petőfi Sándor. Bőven akad lehetőség vezérfonalat választani egy-egy ünnepi beszédnek. A holnapi nagy forgatagban azok sem jönnek majd zavarba, akik emelvényre állva másról akarnak szólni.

A meteorológusok szerint pénteken erősen felhős, de száraz időben lehetünk ott egy-egy eseményen nemzeti ünnepünkön. A hétvégén érkező hidegfront még nem rontja el napunkat.