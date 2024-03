Az idén több minden programon megemlítik a születésnapot, és októberben többnapos programsorozatot szerveznek majd a Jászai Mari Színházban. Lesz nagyívű gálaműsor, amelyre visszahívják a Bányász Táncegyüttes régi táncosait is.

Emmer Róberttel, a Bányász Táncegyüttes igazgatójával beszélgettünk

Fotó: S.G. / Forrás: 24 Óra

Emmer Róbert elmondta: már megkezdték a próbafolyamatot, s továbbra is várják azokat a régebbi táncosokat, akik szeretnének részt venni a gála műsorában.

Sűrű év elé néz a Bányász Táncegyüttes

Március 9-én már sokadik alkalommal szervezték meg az Agorában a Tánc Fórumot, ahol megyei tánccsoportok mutatkoztak be. Emellett a hagyományos programokról is szólt: ősszel az idén is lesz koreográfus verseny, és a Déva Gálát is megszervezik majd.

