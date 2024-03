Sinkovicz Zoltán polgármester javaslatát elfogadta a kisbéri képviselő-testület és a település is csatlakozott azokhoz az önkormányzatokhoz, amelyek a kisbabák születésekor egy ajándék baba-mama csomaggal kedveskednek a gyermeket vállaló családoknak. A szakemberek által összeállított nagyon praktikus babakelengye tartalmaz minden olyan eszközt és felszerelést, amelyre az újszülöttek életének első heteiben szükség lehet. Az első ajándékcsomagok már megérkeztek, a védőnők és az önkormányzat munkatársainak közreműködésével hamarosan eljuttatják ezeket a legfiatalabb kisbéri polgárok családjaihoz. A hagyomány Finnországból ered, ráadásul a csomagnak volt egy különleges funkciója, a dobozt annak idején kiságyként is használhatták. Mindezeken felül a doboz ma már szimbólum is, egységesen az anyává válás jelképe lett.