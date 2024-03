A ciprus- és tiszafélék, a nyár és a juhar pollenjei magas koncentrációban vannak jelen Tatabányán és térségében a pollentérkép adatai szerint. Az allergia időszaka a korábbi évekhez képest korábban kezdődött.

Az allergia már felütötte a fejét

Forrás: Shutterstock

A Nemzeti Népegészségügyi Központ adatait igazolja, hogy már megjelentek az első páciensek az orvosi rendelőkben. Ezt erősítette meg dr. Viczián Magdolna, a Komárom-Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház allergológusa, tüdőgyógyásza is, mikor portálunk megkereste az induló allergiaszezon miatt. A szakember az elmúlt évek során észlelt, korai és erős tünetek hátteréről is beszélt. Elárulta azt is, miben lesz más az idei szezon a tavalyinál.

– Az enyhe tél és a nagy szárazság megnöveli az allergén növények pollenjeinek számát a levegőben – nyilatkozta a tüdőgyógyász, aki szerint az elmúlt napokban észlelt légköri mozgások is nagy hatással vannak a szervezetre. – Az elmúlt napokban több vihar is volt, amik következtében szétrobbantak a pollenszemek és mikroméretű változatait viszi tovább a szél. Kis méretük miatt egészen mélyre is juthatnak, tehát nemcsak a légutakban tapadnak meg, hanem egyenesen a tüdőbe kerülnek – fűzte hozzá dr. Viczián Magolna.

Az orvos arra is felhívta a figyelmet, hogy ez egy ördögi kör. A gyakori szellőztetés a pollenszámot növelheti a lakásban, ugyanakkor nagyon fontos is lehet, ha jó időpontban és kellő ideig végezzük azt. A modern és jól működő nyílászárók miatt a penészgomba hamarabb felütheti fejét az otthonunkban. Jó hír, hogy az allergiások életében minőségi javulás érhető el néhány életmódbeli változással - a hatékony terápia és a gyógyszerek beállítása mellett.

Allergia: élhető vagy sem?

– Az allergiások vagy asztmások gyakori nedves portörléssel, mosással el tudják távolítani a pollenszemeket a lakásból. Tanácsos a szálló pollenek miatt csukott ablaknál aludni, érdemes inkább a hajnali órákban szellőztetni. Autóban ajánlott használni légszűrőt, pollenszűrőt és felhúzni minden ablakot. A tünetek csökkentésére jók a klímaberendezések is, amennyiben azokat rendszeresen tisztítjuk. Az allergiaellenes gyógyszereket kezdjük el már július végén szedni, így az allergiás gyulladás a nyálkahártyákban nem tud nagyon felerősödni – fejtette ki a szakember, aki szerint, ha tüneteket tapasztalunk, érdemes szakorvoshoz fordulni. Gyakran tünet az orrfolyás, a tüsszögés, a szemviszketés és a könnyezés.