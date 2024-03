Itt a tavasz, ellepték az utakat a motorosok, de egyre többen kerékpároznak is. Általában ahogy a kerti szerszámokat is letisztítjuk télen, vagy ahogy az autót is fel szoktuk készíteni egy hosszabb útra, úgy több hónapos kényszerszünet után a biciklit is érdemes átnézni, hátha rászorul egy kis javításra. Ám a feledékenységnek vagy nemtörődömségnek mindig megvan az ára. Hétvégén barátaimmal egy hosszabb, Duna menti kerékpártúrára indultam, majd éppen a semmi közepén a lánc szétszakadt. Vérnyomásom az egekbe szökött, hiszen több kilométernyi séta várt rám hazáig. A telefonom legalább oldotta a feszültséget: „elérte a napi célt, teljesítette a 10 ezer lépést!”.