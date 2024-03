Kis textil zsákokban mocorogva sorakoztak a befogott kismadarak a tatabányai Gerecse Kapuja Látogatóközpont mögött, ahol a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) vármegyei csoportja és a Száz Völgy egyesület madárgyűrűzési bemutatót. A gyerekek elbűvölten figyelték, ahogy a madárvédők a törékeny kis szárnyasokat a kezükbe vették, megvizsgálták, majd gyűrűt tettek a lábukra.

A madárgyűrűzési bemutató sok érdeklődőt vonzott a tatabányai Gerecse Kapujához.

Fotó: Viszló Balázs / Forrás: 24 Óra

A madárgyűrűzés segít a madárvédelembe

Bátky Gellért az MME helyi csoportjának alelnöke a Kemma.hu-nak elmondta, hogy a téli időszakban rendszeresen gyűrűznek madarakat.

− A vármegyében több helyszínen tartunk fent madáretetőt és ott szoktunk gyűrűzést csinálni, hogy lássuk, hogy váltják egymást a madarak. Ami a tél elején itt van, az marad-e a végére, vagy folyamatosan vándorolnak − magyarázta a madárvédő. Hozzátette: Komáromban, Tatán, Neszmélyen, Tatabányán is vannak etetőik, ahova 2-3 hetente visszatérnek és hálókkal megnézik, hogy mennyit fognak.

A gyűrűzés az alapja a madárvédelemnek

Fotó: Viszló Balázs / Forrás: 24 Óra

− Tatabányán a Gerecse Kapuja nagyon jó helyszín az erdő, a Gerecse széle ahol találkozik a várossal sok madár gyűlik össze, a helyiek etetik is a segítségünkkel. Általában mintegy 200 darabot szoktunk itt fogni. Természetesen ennél sokkal több példány van, nem mind repül be a hálónkba - mutatta a hálóból pont kivett kis cinkét Gellért. Többségében szén és kék cinkéket fognak, de van barát cinege, fakopáncs, csúszkák, pintyféléket, illetve néha egy-egy fakusz is beleakad a hálóba.

− Magyarországon szinte az összes madárfaj védett, van ami fokozottan. A védelmükhöz fontos tudnunk, hogyan élnek, hogy változik az állományuk. Ha azt látjuk, hogy egy faj példányszáma csökken, akkor annál jobban kidolgozott fajvédelmi programot, élőhelykezelést folytatunk. Tulajdonképpen a gyűrűzés egy alapadat, hogy természetvédelmi programokat végezhessünk az érdekükben − tette hozzá a madárvédő.