Apró kis cinege próbált szabadulni a hatalmas tenyérből, ami finoman tartotta a madarat. Miközben óvatosan megvizsgálták a szárnyast és gyűrűt tettek az egyik lábára már repülhetett is tovább. Pár perc múlva már el is felejtette, hogy milyen kellemetlenség érte. Boldogan repült tovább a fák között. Nem is sejtette, hogy milyen fontos programba került bele. A lábára került azonosító segítségével a madárvédők számon tudják tartani a hazánkban élő madarakat. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) vármegyei csoportja és a Száz Völgy egyesület madárgyűrűzési bemutatót tartott a tatabányai Gerecse Kapuja Látogatóközpont mellett szombaton.

A madárgyűrűzési bemutató közben a gyerekek segíthettek elengedni a madarakat

Fotó: Viszló Balázs / Forrás: 24 Óra

Az érdeklődők pedig nem csak megnézhették, hogyan zajlik a madarak gyűrűzése, hanem segíthettek is benne. A meggyűrűzött kis szárnyasokat óvatosan a kezükbe véve engedhették szabadon a madarakat.

A madárgyűrűzési bemutató mindig sok embert érdekel

Bátky Gellért, az MME vármegyei csoportjának alelnöke a Kemma.hu-nak elmondta, hogy rendszeresen szerveznek nyilvános madárgyűrűzéseket is, ahol az érdeklődőknek szívesen elmondják, hogy miért fontos a madárvédelem, illetve hogyan is zajlik egy ilyen gyűrűzés.