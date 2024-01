Az akció célja a lakosság bevonása a környezetünkben élő madarak megfigyelésébe, a védelmüket is segítő „közösségi tudomány” jellegű adatgyűjtésbe.

Hazánkban 2022-ben volt az első ilyen, a téli madáretetőket és ezek környékét célzó lakossági adatgyűjtés, és hétről hétre rengeteg adatot kaptak 121 faj 85 750 egyedéről, melyek között a mezei veréb, a széncinege és a házi veréb volt a három leggyakoribb. A program sikerére alapozva az MME ezúttal is meghirdeti az akciót.

Az adatok beküldését az MME által fejlesztett, Android és iOS rendszert használó telefonokon és tableteken is működő Turdus applikáció könnyíti meg, de az okostelefont nem használókra is gondolva a megfigyeléseket egy internetes adatbázisban is rögzíteni lehet. Ennek további előnye, hogy négyféle, azonnal elérhető, dátumra szűrhető statisztikai összesítést is le lehet belőle hívni, ami bárki számára elérhető. Idén egy MME saját márkás távcsövet is nyerhetnek azok, akik a kilenc hetes számlálási időszakban legalább hat héten szolgáltatnak adatot.