Augusztus első napjáig a célként kinézett intézmények elküldik az úgynevezett besorolási döntéseket. A célként kinézett fogalom, mint mindig, ebben az évben is elmélkedésre késztető. Azokról a válaszokról nem is beszélve, amit a célokról, elképzelésekről fogalmaznak meg az egyetemista létre vágyók. A tavaly érettségizett rokon leányka már túl van egy elmúlt esztendei sikertelen körön. Nagyon nagy meglepetést nem okozott ezzel. Tapasztalatokkal a háta mögött vághatott bele a második körbe. Máshova jelentkezett. Az egyszerű, miért pont oda gondolatkörű érdeklődésre máris a felvételi ponthatárok világába csöppenünk. Optimistán úgy számolt, hogy elég pontja lesz ahhoz, hogy felvegyék. Egyre jobban elkerekedő szemmel hallgatta kérdéseimet. Például azt tudakoltam, hogy jobb esetben lehet-e kollégista, egy albérleti ágy mibe kerülhet havonta, az előadásokra, órákra bejárás megoldható-e napi rövid vonatozással, buszozással. Azt már nem is tudakoltam, hogy egy adott szakképzettség megszerzése, vagy egy diploma átvétele a cél.

Az egyetemi szakokra az e-felvételi rendszeren keresztül ma éjfélig hitelesíteni kell a jelentkezéseket. Ehhez ügyfélkapura is szükség van. De ezen át már otthonosan közlekednek a fiatalok.