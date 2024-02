Idén ünnepli 70. születésnapját Tata. Bár a területe már a római korban is lakott volt, csak 1954. január 31-én nyilvánították közigazgatásilag is várossá. Érdekesség, hogy ugyanebben az évben kapta meg a város rangot Kazincbarcika, Keszthely és Oroszlány is, ezekről a városokról utcákat neveztek el Tatán. Ekkor a város lakossága 18205 fő volt.

A neves tatai helytörténész, dr. Körmendi Géza is többször megemlékezett szülővárosa történelméről. A tataivaroskapu.hu oldalon található feljegyzései szerint az Árpád-házi uralkodók idején Tata királyi birtok. A bencések a XI. században, a mai Fürdő utca környékén monostort építettek. A település neve Tata alakban először 1221-ben fordult elő. 1387-től, Zsigmond királytól kapta meg a mezővárosi jogot. A törökök 1543-ban foglalták el. A száznegyvenöt éves török uralom idején kilencszer cserélt gazdát, és összesen tizenhat évig volt a vár török kézen.

Tatát és a környező falvakat 1727-ben az Esterházyak ifjabb, fraknói grófi ágába tartozó Esterházy József vásárolta meg. A mezővárosba hívott építészek, mérnökök keze nyomán kialakult Tata, Tóváros és Váralja. Ennek hála nemcsak az uradalom igazgatási központja volt, hanem Komárom vármegye egyik legszebb, barokk stílusú épületekben gazdag mezővárosává fejlődött. Végül az 1867-es kiegyezés után kezdődött el Tata és Tóváros nagyarányú városiasodása. Majd 1938. június 1-én Tata és Tóváros közigazgatási egyesítése is megtörtént. Innen pedig már csak pár évet kellett várni, hogy kiérdemelje az újkori város címet is.