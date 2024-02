− Mi az Öreg-tó partján álló bisztró és rendezvényházban négyfogásos menüt készítünk elő. Lesz benne egy klasszikus, füstölt marhanyelv, zöld majonézzel, vaníliás paszternák krémleves, lazac tartárral. A marhanyelvet azért választottam, mert kuriózum, nem nagyon lehet vele találkozni étlapokon, pedig sokan szeretik −tette hozzá a séf, így adódott is az első kérdés. Mi is az a zöld majonéz. Mint megtudtuk, ez petrezselyemolajjal készül.

Persze a kreativitás nem mehet az ízélmény rovására, a Malom és Kacsa szakácsa is azt javasolja, hogy az intenzív erős ízeket senki se keverje. Ettől viszont el lehet rugaszkodni a megszokott ízektől, ahogy ő, ők is teszik. A vaníliától sem kell félni például.

Valentin-napi varázs vaníliával, portóival

− Kacsához jó szívvel ajánlom a zellert, az ugyanis vágyfokozó. De a vaníliás fehér káposzta, vagy halhoz cékla és vaníliás krumplipüré is remek választás. A vanília, bár édes hatást kelt ízélményben, nem édesíti meg az ételeket. Mi madagaszkári vaníliát használunk. Egy beszállító hozott belőle mintát még korábban, és be kell valljam, beleszerettem az ízébe − részletezte Tóth Tivadar, aki szerint romantikázni nemcsak a megterített asztalnál lehet.

Gyerytafényes, intimebb Valentin-napozásra ad lehetőséget például a csipegetős sajttál. De például az étcsoki és a portói bor is remek desszert lehet. Együtt olyan lesz az ízük, mint az egyik népszerű csokoládépralinénak. Ha pezsgőzni szeretne a pár, én a szárazat ajánlom, de érdemes megkóstolni az úgynevezett nyers változatát is. Ez a pezsgő nincs megérlelve, friss − részletezte a séf, hozzátéve, hogy a legegyszerűbb köret is lehet különleges.

A tóparti romantikázáshoz különleges menüt talált ki Tóth Tivadar

Náluk lesz a menüben mozzarellás arancini (zsemlemorzsába forgatott rizsgolyó) is. Mint fogalmazott, úgyis szeretünk mindent kirántani, megsütni. Otthon is mformázhatunk golyókat a rizsből, és akár panírban vagy anélkül is kisüthetjük őket, de édesburgonya krokettet is készíthetünk, akár vegán verzióban is, és máris különlegesebb lesz az otthoni vacsora.

Lánykérés a szerelmesek napján

A Valentin-nap persze a lánykérések napja is, sokan teszik fel a nagy kérdést ilyenkor. Van, aki ékszerdobozban nyújtja át a gyűrűt, mások akár el is rejtik. Klasszikus, filmekből is ismert látvány, hogy a pezsgőspohár aljára ejtik az ékszert. A tatai séf szerint ez nem a legjobb ötlet.