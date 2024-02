Gyönyörű szatmári viseleteket kapott az Esztergomi Táncegyüttes. A lányok egyből fel is próbálták sajátjaikat, és örömmel állapították meg, hogy csodálatosan áll mindenkin. Az új viseletekkel együtt az új koreográfiájuk is debütál majd a március 15-ei városi ünnepségen. A szatmári női viseletek mellett számos férfi viselettel is gazdagodott az együttes.