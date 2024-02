Tata város közösségi oldalán számoltak be arról, hogy idén is lehet pályázni az Esterházy Miksa „Viator” sportolói ösztöndíjra. A pályázatokat március 15-ig nyújthatják be olyan tatai sportegyesületben sportoló, vagy tatai sportegyesületből induló sportolók, akik olimpiai sportágban válogatott kerettagok.

Mint arról korábban beszámoltunk: közel négyszeresére emelték a sportösztöndíj összegét Tatán. A sportolók akár havi 150 ezer forintot is kaphatnak.