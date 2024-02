Alig, hogy visszaállt rendes kerékvágásába a vasúti menetrend a győri fővonalon a Biatorbágy és Szárliget közötti felújítások után, most a tatabányai vasútállomáson ismét újabb, hónapokig tartó változást kell megszokni. Három hónapon keresztül a vonatozók pótlóbuszokkal juthattak el Pestre. Ez nem csak az utasok, a tatabányai állomás környékén parkolók életét is megnehezítette, mert parkolókat zártak le. Most azonban egy olyan beruházás veszi kezdetét a városban, amelyre nem csak a tatabányaiak, hanem minden vonatozó már hosszú idők óta nagyon várt. Liftek kiépítése veszi kezdetét.

A liftek telepítésével megszűnhet a rengeteg lépcsőzés a tatabányai vasútállomáson

Ahogy arról már beszámoltunk, három lift segítségével lehet akadálymentes a megyeszékhely vasútállomása. Bencsik János országgyűlési képviselő korábban úgy fogalmazott, hogy a vasútállomás teljes átalakítása 40 milliárd forintos beruházás lenne, ebben a gazdasági helyzetben ennek a kivitelezésére jelenleg nem volt lehetőség. A liftekkel történő akadálymentesítés azonban már nem akkora nagyságrendű munka, így ezt meg lehet és meg is kell csinálni.

Lezárásokat hoz a liftek építése

A MÁV korábbi közleményében arról adott tájékoztatást, hogy a felvonók építése március elején kezdődhet meg, azonban a munkaeszközök telepítése már februárban elkezdődik. Erre enged következtetni a város legújabb közleménye, amely parkoló lezárásra hívja fel a tatabányaiak és az autósok figyelmét. Ráadásul ez sem egy rövidtávú lezárás lesz, egészen őszig eltartanak majd a munkálatok.