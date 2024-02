A most nyilvánosságra kerülő tájékoztató szerint egyértelműen megállapítható, hogy karsztvíz, vagyis a felszín alatti vizek várható szintjét az éghajlati hatás, karsztos beszivárgás és a térségi vízkivételek befolyásolják. A regenerálódási időszak, illetve a kvázi egyensúlyi állapothoz kapcsolódó eddigi legmagasabb szint 2018-ban volt, így az Angolparkban lévő pozitív Tükör-forrás, táplálta a Vízimadár-tavat és a Malom-patakot.

A 2018 második fele és 2022 december végéig tartó karsztvízszint süllyedés miatt, azonban 2019-től ismét elapadt a Tükör-forrás, és sajnos még jelenleg is szünetel az angolparki forrástevékenység.

Azonban a legújabb mérések bizakodásra adnak okot. Mint arról korábban beszámoltunk: Michl József, Tata polgármesterével közösen nemrég újra megmérték a Tükör-forrás vízszintjét, amiről videó is készült. Ennek jelentőségéről is beszélt a polgármester a testületi ülésen.

- Hogy ha ez huzamosabb ideig így tartana, vagyis minden esztendőben kicsit magasabb lenne az átlagnál csapadékvíz mennyisége. És ilyen formában esne le, mint tavaly, vagyis, hogy nagyon jól beszivárgott a talajba ez a vízmennyiség. Vagyis nem óriási, hirtelen lezúduló eső jön, ami azonnal el is folyik. Akkor látható és érzékelhető a tatai források szintemelkedése is. Ezt tapasztaljuk, ezt mérjük, erről szól ez az előterjesztés is - összegezte a polgármester a felmérés fontosságát.