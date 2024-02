Újabb KRESZ-kérdéssel jöttünk, ezúttal biciklisekre is hangolva, hiszen ahogy beköszöntött a jó idő, úgy a kerékpárosok is nagyobb számban jelentek meg az utakon. Így nekik is hasznos lehet átgondolni, hogy egy-egy kereszteződésben hogyan közlekedhetnek, de az autósoknak sem árt észben tartani, hogy attól, hogy csak két keréken közlekednek, nem lesznek alacsonyabb rangúak a közlekedésben, és a KRESZ rájuk is vonatkozik, velük is számol. No de lássuk is a feladványt: mi az áthaladási sorrend ebben a kereszteződésben?

KRESZ-kérdés: mi az áthaladási sorrend, a sofőr által vezetett kocsit is beleszámítva?

Forrás: szuperjogsi.hu

A KRESZ-kérdés helyes megfejtése:

A B C mi, vagyis a sofőr által vezetett kocsi

És hogy miért? Ez egy egyenrangú kereszteződés, ahol a jobbkéz-szabály érvényesül. Mivel az A jelű jármű kis ívben jobbra kanyarodik, neki minden esetben elsőbbsége van. A B jelű autó és a C jelű biciklis közül azért a kocsi haladhat át következőnek, mert ő jobbra van a kerékpárostól. Aki viszont a sofőrtől (tőlünk) is jobbra van, így hozzá(nk) képest meg neki van elsőbbsége. Máshogy fogalmazva: a betűvel nem jelölt sofőrtől jobbra van a biciklis, akinek így elsőbbsége van hozzá képest, de tőle meg jobbra a velünk szemközti kocsi, így őt meg a bringásnak kell előbb elengednie.