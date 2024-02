Lassan közeleg a tavasz, az elmúlt napokban a hőmérséklet még a 15 Celsius-fokot is meghaladta a legmelegebb percekben, órákban. Többen kiskabátra, vagy vékonyabb pulóverre váltottak, mi több, a hóvirág is kikandikált az erdőkben. Az évszakváltás csalhatatlan jele még továbbá, hogy a nemkívánatos rovarok is megjelentek a szabadban. Egy-két légy és szúnyog már feltűnt a lakásban is, előbbi a kutyának okoz izgatott perceket, utóbbi pedig nekem bosszúságot éjszaka. A jelek szerint tehát a poloskákat egyre inkább kiszorítják a következő hetekben az említett zümmögő jószágok. Nem mondhatjuk, hogy minőségi csere… -viz-