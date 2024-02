Kricky 2014-ben és 2018-ban is aranyérmet hozott haza a luxembourgi kulináris világbajnokságról. 2016-ban a cukrász olimpián ezüstérmet szerzett, emellett egy világbajnoki ezüstérmet is magáénak tudhat. 2020-ban a stuttgarti kulináris olimpiáról arany- és bronzéremmel tért haza, ekkor egy idős, cirkuszi porondmestert és majmát jelenítette meg, valamint a Mikulást, akinek rossz napja van. 2022-ben a luxembourgi kulináris világbajnokságon saját magát is elkészítette cukorból, illetve húspultos bódét is megformázott, ekkor ezüst- és bronzérmet szerzett.