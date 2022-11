Az ötnapos nemzetközi megmérettetést Luxemburgban rendezték meg, ahol ötvenöt ország csaknem kétezer szakembere versenyzik a világ egyik legnagyobb seregszemléjén. Kricky cukrász artisztika kategóriában indult, két munkájával. Élő videójában elmondta, az alkotásokon másfél hónapot dolgozott.

Az egyik műve egy húspultos bódét ábrázolt, megkapó részletességgel: még szemeteskukát is formázott a bódé mellé. A húsok mellett fokhagyma, paprika is lógott. Kolbászok, sonkák, virslik is készültek cukorból. A pult előtt egy néni áll, aki éppen vásárol, eközben pedig nem veszi észre, hogy a kutyája épp a dolgát végzi a bódé sarkában. Ez az alkotás a zsűri szerint ezüstérmet ért.