Esztergomi, tatai és tatabányai középiskola is szerepel az ország legjobbjai között

Idén is összeállította a középiskolai rangsorát a HVG. A 2024 száz legjobb középiskolája között van állami, egyházi és alapítványi intézmény is – adta hírül az eduline.hu. A legkiválóbb intézmények között három vármegyei is szerepel.

A 68. helyen pedig a Tatabányai Árpád Gimnázium szerepel a kiváló intézmények listáján Forrás: 24 Óra Fotó: F. P.

Kilenc budapesti és mindössze egy vidéki gimnázium került be a HVG frissen megjelent 2024-es középiskolai rangsorának top 10-es listájába.

Idén a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium szerezte meg az első helyet, letaszítva a trónról az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnáziumot, ami a friss rangsorban a harmadik helyet szerezte meg. A második helyen megőrizte a pozícióját a Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium. A HVG idei rangsorában a lista egyötöde egyházi fenntartású. Változatlanul két budapesti intézmény, a Deák Téri Evangélikus Gimnázium és a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium szerepelt az élen. Míg azonban a tavalyi, 2023-as rangsorban a lista harmadik helyén egy szintén budapesti középiskola, a Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium szerepelt, addig a friss kiadványban ez az intézmény a negyedik helyre került, a bronzérmes dobogós pedig egy vidéki iskola, a Pannonhalmi Bencés Gimnázium és Szakkollégium lett. A tavalyi évhez hasonlóan az Alternatív Közgazdasági Gimnázium végzett az élen. A második helyen sem történt változás: a bajai Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja továbbra is az ország második legjobb alapítványi oktatási intézménye. A harmadik helyet szintén egy német nyelvű iskola, a Budapesti Német Általános Iskola és Gimnázium szerezte meg, amivel megelőzte a tavalyi dobogós AUDI Hungaria Általános Művelődési Központot. A top15-be négy Waldorf-gimnázium is bekerült. A 100 legjobb középiskola között szerepel a 38. helyen az Esztergomi Dobó Katalin Gimnázium. Az 51. helyen szerepel a tatai Eötvös József Gimnázium és Kollégium. A 68. helyen pedig a Tatabányai Árpád Gimnázium szerepel a kiváló intézmények listáján.

