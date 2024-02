Talán nincs is olyan ember, aki ne szeretné az édességet. Ha már édesség, a csokit nem lehet kihagyni, hát még, ha a csokitorta jön szóba. Már csak a szót kimondva is összefut a nyál a szánkban. A Mindmegette most meg is osztotta a tökéletes csokitorta-recepetet, hogy te is bármikor elkészíthesd, ha megkívánnád.

A csokitorta az az édesség, amire talán sosem lehet nemet mondani

Forrás: mindmegette.hu

A legfinomabb csokitorta

Piskóta hozzávalói:

6 darab tojás

12 dekagramm cukor

12 dekagramm liszt

A csokoládé töltelékhez:

5 deciliter tej

7 dekagramm étkezési keményítő

12,5 dekagramm cukor

1,25 deciliter tejszín

12,5 dekagramm étcsokoládé

1 mk csilipor

25 dekagramm mascarpone

15 dekagramm vaj

Elkészítés:

A legfinomabb csokitorta piskótájának elkészítéséhez a sütőt előmelegítjük 160 fokra. Egy 24 cm átmérőjű sütőkarika alját becsomagoljuk sütőpapírral. A tojásokat szétválasztjuk, és a tojások sárgáját kézi robotgéppel habosra keverjük. A tojásfehérjéből és a cukorból nem túl kemény habot verünk. A felvert sárgáját és a felvert fehérjét óvatosan összeforgatjuk egy szilikon spatulával. Apránként, óvatos mozdulatokkal belekeverjük az átszitált lisztet. A spatulával a sütőkarikába szedjük, és a tésztát felhúzzuk a karika széléig, így homorú formát adva a piskótának. Ezután 160 fokon alsó-felső sütésen 40 perc alatt készre sütjük. Amíg sül a piskóta, elkészítjük a főzött krém alapját. Az étkezési keményítőt egy kevés tejjel simára keverjük. A tej másik felét a cukorral felforraljuk. Ha felforrt a tej, hozzáadjuk a keményítős keveréket, és egy kicsit mérsékeljük a hőfokot. Majd folyamatosan kevergetve kb. 5 perc alatt puding sűrűségűre főzzük a krémet. Ha teljesen sima a krém, levesszük a tűzről és szobahőmérsékletűre hűtjük. A csoki ganache elkészítéséhez a tejszínt felforraljuk, ráöntjük a feldarabolt csokoládét, simára keverjük és egy kevés csilivel ízesítjük. Ezt is szobahőmérsékletűre hűtjük, majd a főzött krémhez keverjük a mascarponéval és a vajjal együtt, és egy robotgéppel kihabosítjuk. Ha megsült a piskóta, kivesszük a sütőből, és egyből a sütőpapírral bélelt forró tepsire borítjuk fejjel lefelé. Ha teljesen kihűlt, kivágjuk a piskótát a karikából, és 3 lapra vágjuk. A kihűlt piskótalapokat betöltjük a krémmel: az első lapot megkenjük a krém harmadával, majd rátesszük a második lapot. Azt szintén megkenjük a krém harmadával, majd rátesszük a harmadik tortalapot. Végül a tortát bevonjuk a maradék krémmel.

