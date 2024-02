Ászár Község Önkormányzata az “ÁSZÁRI VAGYOK!“ feliratú, kincseket tartalmazó táskával és az iskolások készítette gólyával kedveskedett legifjabbjainknak. 2023-ban 23 baba született a településen, és reményeik szerint 2024-ben legalább 24 újszülöttel gyarapodik a község.

Hivatalos közösségi oldalukon osztották meg a remek hírt. Pekár Zsolt, a település polgármestere kiemelte:

“Egy kisgyermek születése - elvitathatatlanul – a legnagyobb örömet a szülőknek, a családnak adja. Nincs ehhez fogható boldogság. Összehasonlíthatatlan. Azonban az újszülött érkezése a nagyobb közösségeknek is öröm, előremutató, a jövőben való bizakodást erősítő. Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020-ban – polgármesteri javaslatra – ezért is döntött úgy, hogy az ászári születésű gyermekek családját születési támogatással segíti. Már akkor megfogalmazódott, hogy minden év januárjában az előző esztendő újonnan született ászári lakosait és szüleit egy kis ajándékozással egybekötött köszöntéssel is meglepjük. Az elmúlt két évben – ennek megfelelően – már köszöntöttük a gyermekáldásban részesülő ászári családokat. Ma már elmondható, hogy Ászáron a babaköszöntésnek hagyománya van.“

Beszédét egy Francisco González Ledesma idézettel zárta:

“A gyerek egészen megváltoztatja az ember életét (…). Olyan dolgokat vehet észre, amelyeket addig soha, és olyan dolgokat érthet meg, amelyeket addig nem értett. Azt hiszem, akinek gyereke van, megszűnik létezni, mert onnantól csak a gyerek él tovább, és ettől az ember érdekes módon bölcsebb lesz.“