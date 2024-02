A dunaszentmiklósi harmonikás ismét egy bulikban, élményekben gazdag évet tudhat maga mögött. Hatalmas energiákkal, munkakedvvel és ötletekkel vágott neki 2024-nek. A Kemma.hu-nak a közlejövőt illetően egy kis kulisszatitkot is elárult, amivel hamarosan a rajongóit is meglepi majd. Az egészen biztos, hogy Herczog Ricsivel idén is találkozhattok a megye számos pontján bulikban és az olyan nagy rendezvényeken is, mint a Komáromi Napok, vagy éppen a Víz Zene Virág Fesztivál.

Herczog Ricsi 2023 sikere után nagyon bizakodva vágott neki az újévnek

Forrás: Beküldött

Ricsi elmondása szerint az óév nem indult valami fényesen. A téli hónapok nem hozták azt a bulidömpinget, ráadásul ekkor tudta meg, hogy az egyik legkedveltebb tevékenységéről, a balatoni zenélésekről le kell mondania önkormányzati döntések miatt. A rövidke búslakodás mellé azért öröm és büszkeség is jutott. Februárban a Komárom-Esztergom Megyei Németek Önkormányzatától „Anton Rieder Jugendpreis” kitüntetést vehetett át.

A tavasz aztán elhozta azt, ami a harmonikást igazán élteti. Belecsapott a szezonba, ami számos felejthetetlen pillanatot okozott számára.

– Márciusban történt valami, pontosan nem tudom, mi, de beindult a szórakozás rendesen. Közben a háttérben saját dalomon is dolgoztam. Májusban meg is jelent a Budai-nóták című szerzeményem, ami nagy örömömre rögtön sikert is aratott, sokat játszottam a szezonban – mondta Ricsi, aki ekkor már érezte, hogy bomba nyár elé néz.

Új produkcióval fejest a nyárba

Nyár elején aztán egy cseppet mégis belekóstolhatott a balatoni szerelemzenélésbe. Ez nem csak benne, hanem az ottani közönségében is nagy nyomott hagyott. Zamárdiban, a móló partyn húzta a talpalávalót, ami annyira nagy sikert aratott, hogy idén egészen biztosan lesz folytatása. A nyári hónapokban egy pillanatra sem volt megállás. A dunaszentmiklósi harmonikás újdonságot is szőtt a buliszezonba.

A dunaszentmiklósi harmonikás elképesztő hangulatot varázsolt a Víz Zene Virág Fesztiválon

Forrás: Beküldött

– A nagyrendezvényeken, fesztiválokon színpadra vittem legújabb produkciómat, az úgynevezett „Herczog Ricsi Önálló Zenés Produkciót”. Tatai, ácsi, mocsai, villányi és békéscsabai közönség előtt is játszottam, ami rengeteg érzelmet váltott ki a közönségből, leginkább pozitív irányban – fejtette ki Ricsi, majd hozzátette, hogy ettől függetlenül a régi, jól megszokott produkciói is megmaradnak.

A nyár legnagyobb durranását a Víz Zene Virág Fesztivál hozta. Korábban úgy fogalmazott a zenész, hogy eszméletlen volt a közönség. Akadtak olyanok, akik faházak tetején táncolva mulattak. De nem csak a tatai, hanem a környei közönséget is rendesen megmozgatta a sörfesztiválon.

Ha nyár, akkor természetesen Ricsi születésnapja sem maradhatott rendes megünneplés nélkül. A partiból egy igazi zenésztalálkozó lett.

– Ilyenkor enyém a szervezés, tervezés, természetesen egy kis segítséggel. A 100 Tagú Cigányzenekar és megyénk legkiemelkedőbb zenészei is megtiszteltek – avatott be minket is a nívós buliba kicsit.

Éjjel ijesztett rá mamája

A nyár legvége sajnos még tartogatott Ricsinek egy negatív meglepetést is. Mint mesélte, süttői bulija után hívta fel mamája, hogy baj van.

– Azonnal a segítségére siettem. A kiérkező mentősök távozáskor említették, valószínű, hogy az utolsó pillanatokban lehettünk. Ekkor 3-4 nap kritikus volt. Hála Istennek, lassan 80 százalékban rendbe jött minden. Azóta is boldogan nézi unokáját a tévében, vagy olvas róla éppen a megyei lapban – mesélte utólag már mosolyogva Ricsi.

Ősszel sem volt megállás. Jobbnál jobb szüreti bulikon, borfesztiválokon, októberfeszteken, sörfesztiválokon, bálokon játszhatott. Villányban még Bock Józsefnél is zenélt.

– Kérdezték sokan, hogy bírom ezt a hajtást.

Így működök jól, ha van tempó, hajtás, nyomás. Ekkor tudok igazán önmagam lenni

– részletezte a harmonikás, azonban hozzátette, hogy ez a nagy évvégi iram nem maradt következmények nélkül. Ricsi jobb perifériája szinte megszűnt létezni. Se vezetni, zenélni, szinte semmit nem tudott csinálni a jobb oldalával.

A dunaszentmiklósi harmonikás legújabb szerzeményéhez a Kőpitén is forgattak

Forrás: Beküldött

A dunaszentmiklósi harmonikás az óévet egy saját új szerzemény megjelenésével zárta. Szívem megdobban címmel jelent meg a legnagyobb videomegosztó portálon. Decemberben ezt a nótát a rajongók rádióban is hallhatták már.

Valami újdonság készülőben

Már az idei évben is zajlik a háttérben a nagy munka. Herczog Ricsi újdonsággal készül, amiről még csak pár apró részletet árult el nekünk.

– Sok mindent egyelőre még nem mondhatok. Egy olasz dal lesz, melyet Godó Zoli barátommal, a tarjáni stúdiójában már teljesen újrahangszereltünk és fel is játszottunk – kezdett bele a zenész, aki azt is elárulta, hogy magyar szöveget is írtak hozzá, amely nem az eredeti dal fordítása lesz. Azt is megtudtuk, hogy duettpartnere is lesz Ricsinek ebben a produkcióban, méghozzá a 2023-as Sztárban Sztár leszek! harmadik helyezettje.

– Nagy Alexa, újdonsült duettpartnerem gyönyörűen felénekelte a dal egy részét, majd én is hozzátettem a magamét. Az új szerzemény két változatban lesz majd elérhető. Ábrahám Zoltán barátom készít belőle egy remixet is. A produkcióhoz videoklip is készül – tudtuk meg az egyelőre még igencsak titokzatos projekt részleteit.

A dunaszentmiklósi harmonikás az újév kapcsán úgy fogalmazott, ha valami jól indul, akkor az egész év hasonlóan fog telni. Ricsivel idén is találkozhattok az ország több pontján, ahogy a megye nagy fesztiváljain is. Nyáron ismét visszatérnek a balatoni zenélések. De nem csak belföldön, a környező országokban is megszólaltatja majd hangszerét.