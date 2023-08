Ha nyár, akkor fesztivál és bulik hada, és ha már bulik, akkor nem hiányozhat Herczog Ricsi sem. A nyár végéhez közeledve arról beszélgettünk a dunaszentmiklósi harmonikással, milyen volt az elmúlt három hónapja, amelybe rengeteg munkát fektetett. Mint mondta, csak úgy Ricsisen, tele maximalizmussal vágott neki a nyárnak, amely rengeteg élményt adott számára és még őrült rajongói kéréssel is kecsegtetett.

Pár fellépés kivételével Ricsi minden eltervezett bulija megvalósult, többek között azok is, amiket már hónapokkal ezelőtt izgatottan várt. Ilyen volt a Gyulai Pálinkafesztivál, a Környei Sörfesztivál és természetesen a Víz Zene Virág Fesztivál is. Apropó Vízzene, a harmonikás elmondása szerint számára ez volt a nyár legnagyobb durranása. A fesztivál két napján is fellépett, ahol a közönség egy kis újdonsággal megfűszerezett műsort is láthatott.

– Az idei év eddigi egyik legjobb, ha nem a legjobb bulija volt a pénteki és vasárnapi fellépésem. A közönség eszméletlen volt, taps, ének, tánc. Volt , aki a faházak tetején is táncra perdült, nagyon jól éreztem magam.

Tatán mindig jó játszani, mára lett törzsközönségem is.

Ők szinte rendszeresen kísérnek, így a jó hangulat mindenhol garantált. Felemelő érzés, egy igazi feltöltődés – fejtette ki a zenész.

Ricsit már nem csak a megyében, országszerte ismerik, így a nyári országjáró turnék sem maradhattak el. Számos helyen megfordult a Balaton körül, de játszott a fővárosban, Villányban, Etyeken és többek között Kalocsán is. A környező országokban, Csehországban, Szlovákiában, Ausztriában és Szlovéniában is adott ízelítőt harmonikatudásából, de mint mondta, a külföldi vonal inkább november és március között mérvadó.