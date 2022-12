A harmonikás számos célt tűzött ki maga elé 2022-re, amiből elmondása szerint szinte mindent sikerült megvalósítani. Ahogy fogalmazott, mivel maximalista, így természetesen hiányérzete mindig van. Felléphetett nagyobb rendezvényeken, fesztiválokon, meghódította a Balatont és külföld felé is kacsintgatott. Új technikával is előrukkolt, azonban azt még nem sikerült kipróbálnia.

– Szerettem volna úgy elkezdeni 2023 tavaszán a zenélést, hogy saját sofőrrel – aki egyben a hangtechnikusom – és „turnéautóval” járhassam az országot. Ez azonban még nagy költség lett volna, így ezt nem mertem meglépni – de picit sem bosszankodik Ricsi, akinek azért olyan új lehetőségeket is adott ez az esztendő, amelyek nagy büszkeséggel és boldogsággal töltik el.

– Több nagynevű fellépő előtt, után, s volt többször, hogy velük együtt léphettem színpadra. Például az UFO együttessel tavasszal a fővárosban többször próbáltunk, majd nyáron Balatonfüreden léptünk fel együtt. Nótár Mary előzenekara is voltam egy belföldi fesztiválon. De nem feledem Kökény Attila, Erox Martini, Kiss Attila „Csocsesz”, Galambos Lajos , Szarvas József „Josh”, Csepregi Éva, Dévényi Tibi bácsi, Fásy Ádám, Peter Sramek, Kecskés Tibor „Kefír”, Kaczor Feri és Márió, a harmonikással adódó lehetőségeimet sem – részletezte büszkén,majd kitért az igazi balatoni nyárra, amely meghatározó volt számára.

– A Balaton nekem egy nagybetűs fogalom. Idén több alkalommal is megadatott, hogy ott zenélhessek. Balatonfüreden, Badacsonytomajon és Alsóőrsön is felléptem többször. Minden pillanatát imádtam, igazi „rövidgatyás” bulik voltak. Ha minden a terv szerint halad, jövőre is visszatérek, remélhetőleg új helyszínnel, Zamárdival kiegészülve – mesélt nyári élményeiről Ricsi.

De nem csak belföldön nyíltak meg új kapuk a harmonikás előtt. Külföldön két új országban is megcsillogtathatta tehetségét a nagyérdemű előtt.

– Külföldi bulik már voltak korábban is, de leginkább csak Ausztriában. Most azonban a szomszédos ország mellé jött Csehország és Németország. A legtöbbet Csehországban és Ausztriában zenélek, szerencsére már-már visszatérő vendég vagyok. Nagyon élvezem ezeket a lehetőségeket, jövőre Erdélyt is célba veszem – részletezte a hangulatfelelős.

A dunaszentmiklósi harmonikás azonban nem csak a fellépéseire nagyon büszke, hanem a legnagyobb videomegosztó portálon szereplő saját szerzeményeire is, amelyek közül a Sramli-mix című alkotása már 31 ezres nézettségnek örvend.