Nincs olyan ember az országban, aki Demjén Ferenc nevének hallatára ne kezdené el dúdolni valamelyik slágerét. A Kossuth-díjas énekes, dalszövegíró és basszusgitáros december 21-én lett 75 éves. Ezen jeles alkalomból Herczog Ricsi dunaszentmiklósi harmonikás az ikonikus zenész Szerelemvonat című dalával emlékezett „Rózsira”, akinek születésnapi üzentet is küldött.

A harmonikavirtuóz büszkén mesélt nekünk arról, hogy korábban a Budapest Sport Arénában személyesen is találkozott a legendával, ahol volt bátorsága a back stage-ban megszólítani. Nem csalódott, egy igazi úriembert ismert meg a művész személyében. 2014-ban Győrben, az első sörfesztiválon is összetalálkoztak.

– Teljesen véletlenül egy hotelben szálltunk meg, a reggeli távozáskor derült ki, egyszerre sétáltunk lefelé a lépcsőn. Ekkor említette meg, hogy Orosz Zoltán harmonikaművészt kövessem figyelemmel, ha sikeres szeretnék lenni a jövőben – mesélt személyes élményeiről Ricsi, aki azt is elmondta, hogy számára Demjén Ferenc egy nagyon különleges művész.

– Ilyen művészek ritkán születnek. Számomra ilyen Presser Pici, Balázs Fecó, Révész Sándor és Kóbor János is. Két-három generáció nőtt fel slágereiken. „Rózsi” nagyon sok dala közel áll hozzám, talán a személyes kedvencem a Várj, míg felkel majd a nap című nótája. Nem csak én, a közönségem is nagyon szereti dalait. Legyen szó kisebb vagy nagyobb zenélésről, egy-egy számot igyekszem mindig beiktatni a műsoromba tőle. A jelenlegi közönségkedvenc a saját és együtteseim fellépésén a Jégszív című szuperslágere. Most is itt cseng fülemben – vallotta Ricsi.

A hamarosan második saját klipjének kiadására készülő harmonikás köszöntötte is Demjén Ferencet 75. születésnapja alkalmából.

– Legyen még nagyon sokáig nekünk, egy ország szereti, ezt ne felejtse! Adjon neki erőt, egészséget a Jó Isten, a zene szeretete, a rajongók százezrei, és tudja, hogy a felnőtt gyermekek számítanak rá. Isten Éltessen, Rózsi! – üzente a legendának Herczog Ricsi.

Korábban Balázs Fecó halálának egyéves évfordulója alkalmából játszott harmonikáján kérésünkre Ricsi. Ahogy akkor, úgy a dunaszentmiklósi tehetség most is a tatai Kristály Imperial Hotelben szólaltatta meg hangszerét, ezzel is méltón megemlékezve az ikon születésnapjáról.