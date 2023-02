Gyökerei miatt mindig vonzódott a hagyományos sváb dallamvilághoz. Több környékbeli zenekart erősített 2010-től, a Die Tolnaitaler mellett a Schwab’n Roll formációt is. Az utóbbi években egyre több szóló estet is vállal, ahol a közönség igényei mellett sváb darabokat is megszólaltat. A zene mellett a nemzetiségi tánckultúra ápolásában is élen jár, hiszen tagja a dunaszentmiklósi tánccsoportnak is.