A honvedelem.hu-n számoltak be arról, hogy tavaly mintegy négyezer fő lépett be a Magyar Honvédség kötelékébe, 2024-ben pedig folytatódik a toborzás. Továbbra is lehet például jelentkezni a megújuló tüzérség soraiba, ahol a közelmúltban hadrendbe állított Panzerhaubitze 2000 (PzH) típusú önjáró lövegek használatára készítik fel az érdeklődőket.

A modernizáció révén a világ egyik legfejlettebb haditechnikai eszközével bővült a Magyar Honvédség eszközparkja. Az 55 tonnás, 8 méter hosszú, 155 milliméteres űrméretű lövegcsövű PzH harcjárművek kivételes biztonsággal céloznak, akár 56 kilométerre is ellőnek pontosan. A jármű elsődleges fegyverének tekinthető tarackágyú élettartama 2000 lövésre tehető. Emellett két búvónyílás és ezekre szerelhető ködgránátvetők, illetve 7,6 milliméteres légi és földi célpontok ellen egyaránt használható géppuska tartozik a jármű kialakításához.