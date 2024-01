– Győzni mentünk és győztünk is! Korábban már megnyertük a legjobb kolbász és a legjobb hurka díját, de a malac még sosem volt nálunk. Éppen itt volt az ideje, hogy most mi vigyük haza – szögezte le Hajba Tibor, aki hentes barátjával fogta össze a csapatot és nevezett be immár öt évvel ezelőtt először a böllérversenyre.

Idén a legjobb böllérmunka címet a Rédei Disznóvágók kapták, A legjobb sültvért a Tatai Vadludak készítették, a legjobb hurkája a kocsi Töpörtyű Ropogtatóknak volt, a legjobb kolbászt a Szöllösi Kol-bászok töltötték és az övék volt a legfinomabb táj jellegű étel is és ők adták el a legtöbb kostolójegyet. A legjobb sülthúst Udvard Csapata sütötte, de ők kínálták a legjobb fogópálinkát is és az övék volt a legszebb porta is. A legjobb toroskáposztát pedig a tavalyi nyertes Pig Egylet főzte.

A Kemma.hu is kint járt a böllérversenyen, ahol csak a disznók nem érezték jól magukat. A fantasztikus hangulat mellé pedig jobbnál jobb ételek párosultak.