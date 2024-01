– Sokan mondják, hogy feltörték a Facebookomat, de ez a kijelentés nem helytálló, ugyanis feltörésnek az számít, ha szoftveres segítséggel, netán egy adott felület sérülékenységét kihasználva jutnak hozzá a jelszavunkhoz. Lopás során adathalász módszerekkel ráveszik a felhasználókat arra, hogy egy valósnak tűnő, megtévesztő oldalon adják meg az adataikat. Onnantól kezdve bárki be tud lépni a fiókjukba, át tudja venni felette az irányítást és az eredeti tulajdonosokat ki is zárhatják belőle – mondta.

A tatabányai kibervédelmi szakember szerint, ha valaki a Facebookon oldalakat, vagy csoportokat is kezel, akkor a bűnözők a fiókján keresztül azokhoz is hozzáférnek. Így a digitális személyazonossága is illetéktelenek kezébe kerül és minden bizonnyal elveszítheti a több ezer fős követői bázisát is.

– Ha valaki bejut a fiókunkba, akkor a nevünkben posztolhat. Például, ha látunk igazán jó ajánlatnak tűnő hirdetéseket, melyek alatt számtalan pozitív hangvételű, elismerő, bizonygató hozzászólás van, akkor rögtön gondolhatunk arra, hogy csalók állnak mögötte és mind eltulajdonított profilokról írtak a kép alá. A kommentelő személyek adatlapjain, és idővonalán, sok esetben észrevehetjük, hogy a támadók mikor vehették át a fiókok felett az irányítást. Gyanús lehet, ha az alapadatoknál cirill betűs szövegek, távol-keleti írásjelek vannak – árulta el.