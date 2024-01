A győrújbaráti Füles Családi Méhészet képviseletében Fülesné Bízó Henriett a tatabányai könyvtárban avatott be minket a méhviaszos kendő titkába. Több mint húsz éves múltra tekint vissza méhészetük, és már százhetven család méhük van. De nem csak méz készül náluk, hanem méhviaszos tasak és kendő is, amely kiváló funkciója mellett a környezettudatosságra is ösztönzi használóját.

– A méhviaszt is felhasználjuk. Méghozzá arra, hogy méhviaszos kendők, tasakok készüljenek belőlük, és ezekben tárolunk és csomagolunk. Minden élelmiszer sokkal tovább megőrzi frissességét, ha ezekben tartjuk. Lényegében teljesen kiváltja az alufóliát vagy a folpack fóliát. Én legfőképpen a pékárura, a zöldség-gyümölcsre és a sajtokra használom – emelte ki Fülesné Bízó Henriett.

Egy pucolt banán akár öt napig is frissen tartható vele a hűtőben. Henriett azonban arra is felhívja a figyelmet, hogy nyers húsokat ne tároljunk ezekben, valamint meleg ételeket sem!

Tisztításuk is egyszerű: a kendők langyos vízzel és erre a célra kijelölt mosogatószivaccsal, szükség esetén kevés mosogatószerrel takaríthatóak.

– Maximálisan környezettudatos, hiszen többször felhasználható. Azt szoktam mondani, hogy általában egy évig lehet úgy használni, hogy teljes mértékben funkcióját betöltse. Lényegében komposztálható. A komposztodba is beteheted, nyilván nem nagy mennyiségben, de azért azt a pár tasakot igen, amit kiszortírozol. Vagy egyszerűen a kazánba vagy kandallóba dobod.

A viasznak köszönhetően a textil könnyen formázható; kezünk melegétől az anyag meglágyul és felveszi az abba csomagolt termék formáját.

Egyre többen kezdenek megismerkedni a méhviaszos kendővel.

– Most kezd elterjedni a használatuk. Ahogyan közelebb kerülünk mindig az Európai Hulladékcsökkentési Héthez, annál inkább keresett a termék. Illetve az Európai Unió is folyamatosan minden tagországot arra sarkall, hogy minél környezettudatosabbak legyünk. Mindez pedig hazánkban is egyre nagyobb teret és egyre nagyobb figyelmet kap. Egyébként nem újdonság a méhviaszos kendő, nekem is több éve van, de annak, hogy erre vevőközönségem és érdeklő közönségem legyen, igazából a 2023-as év hozta meg a sikereit.

A méhviaszos kendők megfelelnek annak a bizonyos bűvös 3R-nek, vagyis a: “Reduce – csökkentsd a hulladékot, Reuse – használd újra, Recycle – hasznosítsd újra!“ környezettudatos életmódnak. A textilek használatával csökkenthetjük a kommunális hulladékunkat, és számtalanszor újra használhatjuk őket.

– Teljesen természetes, OEKO-tanúsítvánnyal rendelkező kendőre viszem, applikálom rá a méhviaszt – százszázalékosan csak méhviaszt –, és utána ebben csomagolunk – tette hozzá.