A család, a hit és a sport jelképe lett

Kezdetben a világbajnoki 4. helyezett és számtalan magyar bajnoki címmel rendelkező művészkerékpárosnak, a bokodi Schön Martinnak és csapatának tapsolhatott a nagyérdemű, de többek között a Dadi Református Általános Iskola palotásának is. Úgy tudjuk, a multifunkcionális épület február közepéig foglalt: a hét minden napján. Elsősorban a helyi tornaóráknak, de sportszakköröknek és sportegyesületeknek is helyt ad a tornacsarnok, valamint vármegyei sportrendezvényeknek is remek helyszíne lehet később. Szertornászoknak kiváló, de kézi- és kosárlabda mérkőzések megrendezésére is alkalmas. A csarnok küzdősportoknak is teret ad, ahogy asztali teniszezőket, OCR sportolókat és futballozni vágyókat is várnak a pályára. Kacsora Szabolcs, helyi református lelkész is megáldotta az épületet és annak leendő sporteseményeit.