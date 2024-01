Elismeréseket adtak át

Május végén három napon át kínáltak programokat a település lakói számára Almásfüzitőn. A XXIX. Füzitői Napok keretében elismeréseket adtak át, kiállítás, gyerekprogramok és koncertek is várták az érdeklődőket. A színpadi programok előtt díjakat is átadtak azoknak, akik sokat tettek a településért. Bekéné Magyar Melinda Almásfüzitő díszpolgára lett.

Az elismerést Popovics Györgytől, a vármegyei közgyűlés elnökétől és Beró László polgármestertől vehette át. Bekéné Magyar Melinda nyugdíjba vonulása előtt mintegy húsz éven át irányította a település kulturális életét, és vezette a művelődési intézményt. Tápai Mihály korábbi képviselő és alpolgármester Almásfüzitő Községért emléklapot kapott, míg Orot Istvánt (Király Zsiga-díjas népi iparművész) polgármesteri dicséretben részesítette a képviselő-testület.

A nap legjobban várt fellépője az Ámokfutók volt, Kozso érkezésére szinte teljesen megtelt a rendezvénysátor. Kozso szívesen fotózkodott, megénekeltette a lelkes közönséget is.

Jutalmakat vehettek át

Az idén Szűcs Béla Albert író, újságíró kapta a díszpolgári címet a Duna-parti városban. Az Ácsi Vigasságok első napján tartott ünnepi testületi ülésen több városi elismerést is átvehettek azok, akik sokat tettek településükért.

Szűcs Béla Albert méltatásában elhangzott, gazdag ismeretanyagát könyvekbe rendezte, példás életművet hozva létre. Bár nem itt született, teljes jogú ácsiként élte életét, neve ismerősen cseng minden itt élő számára. A díjazott a sportnak köszönhetően került Ácsra 1954-ben, ezt követően bevonult katonának. Rétságon szolgált, alakulatával részt vett Mindszenty érsek kiszabadításában is. Részt vett az ácsi sport- és közélet szervezésében.

Az Ács Városáért Díjat Tóth János és Markó Renáta vehették át. Bartók-díjat érdemeltek ki a Brtk. Ezermesterek: Gregovics József, Járóka Sándor és Pauer József, illetve az Ácsi Bóbita Óvoda. Ács Város Sportjáért elismerést kapott Metka Antalné, illetve Pék Balázs.

Két napon át buliztak

Két napon át buliztak a banaiak és a környékbeliek augusztus derekán, nagy sikert aratott ugyanis a már negyedik alkalommal megrendezett családi nap, amelynek főzőverseny és motoros-kamionos találkozó is része volt. Toma Richárd polgármester elmondta, már az első nap megtelt a rendezvény helyszíne, ekkor Kis Grófo adott koncertet. Ezt követően is több mint ezren maradtak, hogy éjszakába nyúlóan bulizzanak Dj Dominique-kal.

Másnapra Korda Györgyöt és Balázs Klárit hívták meg, a szervezés nagy erőfeszítést igényelt. A koncert szintén hatalmas sikert aratott, nem csupán a környékről, hanem Sopronból és Budapestről, a Felvidékről is érkeztek érdeklődők.

Ismét volt Gazdanapok

Szeptember elején megnyitotta kapuit a 36. Bábolnai Gazdanapok. A településre Feldman Zsolt mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkár is ellátogatott.

– Az energiahordozók és a műtrágya árának emelkedése, valamint az ukrán mezőgazdasági termékek vámmentessége radikálisan rontotta a növénytermesztés feltételeit – fogalmazott Feldman Zsolt a gazdanapok megnyitó ünnepségén.

Szerinte hazánk olyan helyzetbe került, mint Bulgária, Lengyelország, Románia és Szlovákia. Úgy vélekedett, hiába jelezték a problémát az Európai Uniónak, nem ismerték el, milyen zavarokat okoz ezen országok mezőgazdaságaiban, hogy több tízmillió tonna ukrán termény érkezett a piacra.

Több tízezren látogattak el a Bábolnai Gazdanapokra is

Fotó: Viszló Balázs / Forrás: 24 Óra

A rendezvény keretében szakiskolai napot is tartottak, amikor mintegy ezer diákot láttak vendégül és vezettek körbe a gazdanapokon. Az érdeklődőket 150 kiállító várta 20 ezer négyzetméteren, a látványos gépbemutatók mellett különféle előadások, kerekasztal-beszélgetések is részei voltak a rendezvénynek. Mivel a gazdáknál generációváltás zajlik, ebben a témában is szerveztek előadást, hogy az átadás sikeres legyen, és a fiatal magyar gazdák eredményesen vezethessék a gazdaságokat.

A kukoricafesztiválon a helyi amatőr csoportok mellett fellépett Peter Srámek, a Wellhello és Lofti Begi is.

Sikert aratott a falunap

Tavaly augusztusban is nagyot buliztak a csémiek a falunapon, amelynek a sportpálya adott otthont. A program összeállítása során a gyerekekre is gondoltak. Sokan szerettek volna közülük arcfestést, de sorra készültek a csillámtetoválások, hennafestések is. Emellett ugrálóvár, mászófal ugyancsak várta a kicsiket.

Nem hiányozhatott az ilyenkor szokásos kirakodóvásár sem. Délután, illetve este fellépett az Újhold régitánc-együttes, a Liget Line Dance country csoport. Ott voltak Liszter Sándor és táncosai, a Vadrózsák, majd Oláh Gergő is ellátogatott Csémre. A rendezvény bállal ért véget.

Hevesi táncversenye

A forróság ellenére is megtelt a rendezvénysátor a júliusi kisigmándi falunapon. A nap során fellépett Homonnay Zsolt színész, énekes, őt követte Peter Srámek, akinek igencsak nagy rajongótábora gyűlt össze már a koncertet megelőzően.

Ezt követően Hevesi Tamás érkezett a színpadra. Táncversenyt is hirdetett, három rajongót kiválasztott a közönségből, akik vele rophatták a dal közben. Később Bereczki Zoltán és kis zenekara lépett színpadra.

A szervezők a nap során a gyerekekre is gondoltak, hatalmas ugrálóvár, kirakodóvásár várta őket, a rendőrök pedig megmutatták, hogyan vesznek ujjlenyomatot, illetve a szolgálati járműbe is bele lehetett pattanni.

Hevesi Tamás a kisigmándi falunapon táncversenyt is hirdetett

Fotó: K. D. / Forrás: 24 Óra

Sokat tettek a városért

Az idén is több tízezren vettek részt a Komáromi Napok - amely április 26-tól május 1-ig tartott - rendezvénysorozaton, amelyet a koronavírus-járványt követően, 2019 után tudtak ismét újra úgy megrendezni, mint korábban. Az esemény Észak- és Dél-Komárom közös ünnepi testületi ülésével indult a Csillagerődben, ahol átadták a díszpolgári címeket, a Pro Urba díjakat és a polgármesteri elismeréseket.

Az idén Dél-Komáromban két díszpolgári címet ítéltek oda idén, az elismeréseket dr. Molnár Attila és dr. Baksa-Ströcker Renáta jegyző adták át. A város díszpolgára lett Hamrák Zsófia, korábbi önkormányzati képviselő, illetve Szabó Ferenc, az Egressy Fúvószenekar karnagya, az Egressy Béni Alapfokú Művészeti Iskola művésztanára.

Pro Urbe Komárom Emlékérmet vehetett át Benczik Attila, a Szőnyi Dolgozók Horgász Egyesület elnöke, dr. Schler Szilvia gyermekorvos, az idén hetvenöt éves Komáromi Horgászegyesület nevében Kállai Ferenc, Kőrösi Flórián, a Monostori Kulturális Egyesület elnöke, Vas Gyuláné, a Komáromi Nőklub elnöke.

Polgármesteri díjban részesült Dikász Lászlóné, a Koppánymonostori Őszirózsa Nyugdíjasklub vezetője, a Kisvárosi Önkéntes Szemétszedők egyesület és a Szőnyi Alkotóműhely.

A rendezvénysorozat egyik legnagyobb érdeklődéssel várt eseménye a Brigetio Öröksége Látogatóközpontot átadása volt, amely egyebek mellett modern környezetben enged betekintést az ókori rómaiak mindennapjaiba.

Szobrot avattak

Erzsébet királyné halálának 125. évfordulója alkalmából szobrot avattak a mocsaiak. Szeptember közepétől az Erzsébet-kertben Sissi mellszobrát is láthatják az arra járók.

Elsőként Natkai Hanna, a Mocsai Faluszépítők Egyesületének tagja mondott beszédet, aki felidézte, mennyire kedvelte a magyarokat Erzsébet királyné, és mindig szívén viselte a nemzet sorsát, még akkor is, ha férjével emiatt nézetkülönbségeik adódtak. Udvardi Marianna polgármester arról beszélt, kiemelkedő nap ez Mocsa életében. Mint mondta, úgy tudja, utoljára 1948-ban avattak a településen szobrot. Hozzátette, ez az esztendő bővelkedik jeles évfordulókban, majd így folytatta:

– Van köztünk egy olyan ember, akinek nagyon fontos a hazája és a szülőfaluja is. Amit egyszer megálmodik, azt véghez is viszi. Ötlete meghallgatásra, nyitott szívekre és segítő kezekre talált, így készülhetett el ez a szobor – méltatta Hörömpöli Tibort Udvardi Marianna.

790 éves település

Jubileumot ünnepelt Nagyigmánd, tekintve, hogy a település 790 esztendős. Ez alkalomból ünnepi rendezvénysorozattal készültek a településen.

Első programként az általános iskola ötödikes diákja a kézimunka szakkör tagjaival hímezhettek. Később elkezdődött a jubileumi ünnepség a Magos Művelődési Házban, ahol Hajduné Farkas Erika polgármester idézte fel beszédében Nagyigmánd múltját, jelenét és céljaikat.

Popovics György a vármegyei közgyűlés elnöke is köszöntötte a jelenlévőket. A hét során az általános iskolában a Nagyigmándi Községi Sportkör szervezésében Sportolj a 790 éves Nagyigmándért sportprogramot szerveztek. Később a Magos Művelődési Házban Vadkerti Imre, a Kormorán zenekar énekese adott nagy sikerű koncertet. Ezen kívül a Magos Művelődési Házban vendégül látták Bajnáról érkező vendégeiket.

Az Őszikék Nyugdíjas Klubbal az igmándi káposztás vakarcs közös elkészítésével ismertették meg a vendégeket. Sikert aratott n Számadó Emese régész, történész, a Komáromi Klapka György Múzeum igazgatója, aki előadást tartott az Igmándi keserűvízről.