Önbizalom, bátorság, bölcsesség, önfegyelem, erő és kitartás, valamint az összetartozás tudata - nekünk mai, magyaroknak ezen erényekre van szükségünk ahhoz, hogy ezeréves szülőföldünkön megmaradjunk és gyarapodjunk

– e szavakkal köszöntötte levelében Kövér László az Országgyűlés elnöke, a XXV. Felvidéki Magyar Bál fővédnöke a 320 fős vendégsereget.

A bál kezdetén a Magyar Királyi Koronaőrség Egyesületének tagjai behozták a terembe a Szent Korona hiteles másolatát, majd a résztvevők elénekelték a magyar és a székely himnuszt. Timkó Eszter, Jászai Mari-díjas színművésznő szavalata után fellépett még a Szőttes Kamara Néptáncegyüttes.

Ennek a bálnak a legnagyobb erénye és értéke az évi egyszeri találkozásban, a beszélgetésekben, a közös énekben, imában, s persze a mulatásban van, mely az összetartozás legfőbb alapjainak motiválója, korosztálytól független részvétellel

–fogalmazott a bál egyik résztvevője.

A bál házigazdája ez évben is Szilágyi Zoltán a Lánchíd Rádió főmunkatársa volt, aki köszöntötte a vendégeket, és vezette a programot. A vendégek között jelen voltak; dr. Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke, Erdélyi Rudolf Zalán, a Bethlen Gábor Alap Zrt. vezérigazgatója, Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke, Forró Krisztián, a Magyar Szövetség országos elnöke, Erős Gábor országgyűlési képviselő, Steindl Balázs, Esztergom Megyei Jogú Város alpolgármestere, valamint a környék polgármesterei, képviselői, s mint minden évben most is itt volt egy maroknyi székelyföldi vendég.

Az idei jubileumi bál szervezői Retkes János és neje Retkes Ildikó voltak. Munkájukat segítette a LIMES-ANAVUM Regionális Honismereti Társulás.

Forrás: beküldött