Van e-mail címünk, regisztrálunk a Facebookra, videómegosztó oldalakra. Online rendelünk ruhákat, talán a nagybevásárlást is ott intézzük. Mindehhez pedig az adatainkat is megadjuk. A legtöbbször gondolkodás nélkül.

Valljuk be, a világon senki nem hajlandó elolvasni a szerződési, felhasználási és egyéb feltételeket. Engedélyezzük legtöbbször azt is, hogy az adott cég használja az adatainkat, aztán meglepődünk, hogy valóban mennyire személyre szabott reklámok jönnek velünk szembe. Bár nem vagyok összeesküvés-elméletekben hívő, de abban egészen biztos vagyok, hogy az okoseszközök a beszélgetéseinket is nagyon jól hallják, hiszen nem egyszer fordult elő velem is, hogy beszélgettem egy termékről valakivel, és csodák csodájára utána a telefonom egyből feldobta nekem.

Valójában az emberek nagy része nem rendelkezik kellő tudással ahhoz, hogy hatékonyan meg tudja védeni az adatait. Ha valaki nagyon meg akar rólunk tudni valamit, azt sajnos meg is fogja tudni. Itt jön a képbe a megnyugtató, ám mégis kissé lehangoló valóság. A legtöbben épp azért vagyunk biztonságban, mert olyan unalmasak vagyunk, hogy a világon senkit nem érdekelnek az adataink és azok felhasználása.