– Felmentünk a Kálváriára, illetve az egész tó körül voltak járőrök. A város peremein, a tiltott zóna határáról, illetve a környező településekről lehetett látni a fényhatásokat. Az enyhe idő, és a délies szél behozta Bajról, Vértesszőlősről a robajokat. Először mi is azt hittük, hogy kertvárosban lövöldöznek, de mikor kimentek a kollégáink ellenőrizni látták, hogy már a városon kívülről villannak a fények – magyarázta a természetvédő, aki szerint a környező tavakról Tatára menekültek a vadludak.

– Jelenleg az Öreg-tó magas vízállása miatt a vadludak nagy része elköltözött a környező tavakra. Azonban ahogy elkezdődtek a durrogtatások az égen több száz, Tata felé vonuló madarat lehetett látni, akik csendesebb helyet kerestek. Elsejére végül a vízimadarak mintegy nyolcvan százaléka maradt a tavon – tette hozzá az elnök.

A vadludak a sekélyebb vizeket kedvelik, ezért is szeretik nagyon a télen az Öreg-tavat. Azonban az Által-ér áradása miatt most, mintegy 40 centivel magasabb a tó szintje, így csak a nádasokhoz közel vannak sekélyebb részek. Ott azonban már nem érzi magát biztonságba a vadlúd, hiszen a ragadozók könnyebben támadhatnak a fedezékből, mint a tómeder közepén lévő nyílt részen. Musicz Lászlótól megtudtuk, hogy ilyen mértékű téli áradásra az elmúlt 10 évben biztos nem volt példa Tatán. Ezért is egyeztettek már az illetékes Vízüggyel, hogy ha legközelebb áradás várható, előre engedjenek le a tó vizéből, hogy ennyire ne tudjon majd megemelkedni a vízszintje.