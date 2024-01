– Öt emberrel szemben tudtak alkalmazni olyan intézkedést, hogy nem tudták használni a tiltott pirotechnikai eszközt. Ellenük eljárást indítottak, hogy annak végül mi lesz a jogi kezdeményezése az később derül ki – árulta el a rendőr alezredes. Hozzátette a tűzijátékozókat a Mocsai út környékén, illetve kertvárosban fülelték le.

– Több lakossági bejelentés is érkezett, illetve a szintén a városban járőröző természetőröktől is érkeztek bejelentések. Az észlelések alapján legtöbben Újhegy környékén használtak pirotechnikai eszközt – tette hozzá az osztályvezető. Mint mondta: a környező településeken is sokan durrogtattak, annak a hangját is behozta a városba a tiszta idő.