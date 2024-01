A hét ingatlana: ilyen fedett teraszt még nem láttál!

Egy olyan sorházat árulnak most Tatabányán, aminek a fedett terasza szobává alakult. Új tulajdonosának is biztosan a kedvenc helyisége lesz, hiszen külön kezelhető a fűtése a ház többi részétől, a panoráma pedig csodálatos. Az ingatlan fenntartása sem drága, köszönhetően a napelemeknek, ráadásul a konyhabútor is a vételár részét képzi. Ha a környéken keres ingatlant, mindenképp nézze meg ezt is!

A legkülönfélébb módszerekkel vadásznak jelszavainkra a csalók az interneten

Idegenek férhetnek hozzá adatainkhoz, sőt akár egész személyiségünket is ellophatják, ha nem alkalmazzuk a Facebookon és lehetőleg minél több platformon, alkalmazásban a kétfaktoros hitelesítés (2FA) nevű biztonsági módszert. Solymos Ákos, a Quadron Kibervédelmi Zrt. oktatási üzletágvezetője szerint kevésbé válunk áldozattá, ha tájékozódunk a különböző csalásokkal kapcsolatban.

Légpuskával lövöldöznek a cicákra Környén

Az állatvédők hivatalos feljelentést szeretnének tenni az ügyben.

A mentőhívások idei legjei: a feltört sarok nálad is kivágja majd a biztosítékot

Íme pár elképesztő és egyben felháborító ok, amiért mentőt próbáltak riasztani az emberek.