Kevés értelmetlenebb rendelet van ma hazánkban, mint az, hogy a csütörtöktől megvásárolható szilveszteri tűzijátékokat csak 31-én, azaz vasárnap este hattól szabad használni, mert különben jön a büntetés. Már akkor ha éppen ott van egy rendőr, ahol valaki durrogtat. Erre és a tettenérésre viszonylag csekély az esély. Biztosan így látják ezt mások is, hiszen Tatabányán szerkesztőségünk környékén már csütörtökön délután elindult a durrogtatás, ami természetesen folytatódott pénteken is. Gondolom ma is így lesz, vasárnap pedig senki nem várja meg a 18 órás törvényes időpontot az ünneplés eme hangos kifejezésével. Én Tatán lakom, remélem ott csend lesz.