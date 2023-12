A Szent János-kúti kápolnánál 2007-ben Varga Lajos atya indította útjára a szentestei, szabadtéri miséket. A nyári szezonban már megszokott volt, hogy itt gyűlnek össze a hívek. A koronavírus-járvány miatt ugyan maradt el "éjféli mise" a kápolnánál, de a hagyomány nem szakadt meg.

Így most is több százan gyűltek össze a hatalmas gesztenyefa alatt, hogy részt vehessenek a misén, amely a város egyetlen karácsonyi, szabadtéri alkalma szentesete. Bár az idő néha zord volt és csapadékban is olykor-olykor dús, de így is több százan várták az ünnepet Esztergom egyetlen, karácsonyi, szabadtéri, késő esti szentmiséjén. A kis kápolna egyébként már több mint kétszáz éves, 1814-ben épült.