Idén sem kell lemondanunk a friss halról a karácsonyi menüben. Tatán most is megrendezik a szokásos halvásárt a várárokban. A Karácsonyi Halvásár közösségi oldalán számoltak be arról, hogy a vásárlókat december 15 és 23 között reggel 9 órától 19 óráig várják élő és fagyasztott halakkal.

A kínálatból most sincs hiány: az élő ponty, amur és szürkeharcsa mellett, a mirelit afrikai harcsafilé, fogasfilé, illetve konyhakész keszeg, fogas, pisztráng is kapható.